17 Ноября 2020
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Политика В России
Конституционный суд РФ (2020) | Фото: Первый канал, скрин видео

Региональные Конституционные суды упразднят до 2023 года

Конституционные суды российских регионов должны будут упраздниться к 1 января 2023 года - в соответствии с одобренным ко второму чтению вариантом проекта закона о механизме прекращения полномочий судей.

В то же время, субъекты наделят правом создавать конституционные советы при заксобраниях.

В случае принятия поправки со дня вступления закона в силу КС регионов не смогут принимать новые дела к производству. Кроме того, субъекты не смогут больше назначать новых судей конституционных судов, сообщает ТАСС.

Напомним, Конституционный суд России будет состоять из 11 судей, а его председателем и заместителем могут стать не только представители КС.

Об этом говорится в новом законе, который подписал президент РФ Владимир Путин. Документом запрещается судьям критиковать в СМИ и интернете решения КС и высказываться по вопросам, которые может рассматривать суд.

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Региональные Конституционные суды упразднят до 2023 года

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Теги: Конституционный суд, Конституция



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