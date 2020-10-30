30 Октября 2020
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Происшествия Пермский край
врач, медсестра, больница, коридор (2020) | Фото: Накануне.RU

В Перми в пансионате для пожилых "Добрые руки" умер постоялец

В Перми возбуждены два уголовных дела из-за некачественного содержания в пансионате пожилых горожан. Один из них умер, сообщили Накануне.RU в краевом управлении СКР.
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По данным следствия, в центре временного пребывания пожилых людей "Добрые руки" в Перми, его владелица наняла работников для ухода за постояльцами. Тех, кто не мог сам себя обслуживать и нуждался в лечении, курировали без медиков и других необходимых специалистов. В ходе осмотра места происшествия обнаружены 12 постояльцев, один из них умер. Все пострадавшие госпитализированы в клиники. Глава центра подалась в бега, она объявлена в розыск как подозреваемая.

Ранее, по данным СКР, началась проверка заявлений родственников пострадавших о том, что сотрудники организации насильно заставляют пожилых людей пить снотворное и мало кормят. У постояльцев якобы появлялись синяки и кожные заболевания.

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В Перми в пансионате для пожилых "Добрые руки" умер постоялец

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Теги: Добрые руки, пансионат, пожилые, уголовное дело



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