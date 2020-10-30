Следком Прикамья опубликовал видео из пансионата для пожилых людей, где умер постоялец

Прикамские следователи опубликовали видеозапись с пансионата для пожилых людей "Добрые руки", расположенного в Перми, передает корреспондент Накануне.RU.

На кадрах видно, в каких условиях проживали постояльцы пансионата. Ранее СКР возбудил уголовные дела по факту оказания лицам престарелого возраста услуг, не отвечающих требованиям безопасности их жизни и здоровья, повлекших по неосторожности смерть человека (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ) и халатности, допущенной должностными лицами контролирующих органов (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

По данным следствия, в центре временного пребывания пожилых людей "Добрые руки" в Перми, его владелица наняла работников для ухода за постояльцами. Тех, кто не мог сам себя обслуживать и нуждался в лечении, курировали без медиков и других необходимых специалистов. В ходе осмотра места происшествия обнаружены 12 постояльцев, один из них умер. Все пострадавшие госпитализированы в клиники. Глава центра подалась в бега, она объявлена в розыск как подозреваемая.

Ранее, по данным СКР, началась проверка заявлений родственников пострадавших о том, что сотрудники организации насильно заставляют пожилых людей пить снотворное и мало кормят. У постояльцев якобы появлялись синяки и кожные заболевания.