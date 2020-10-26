26 Октября 2020
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Общество В России
Люди в медицинских масках (2020) | Фото: Накануне.RU

Суточная заболеваемость коронавирусом в России снова превысила 17 тысяч

За последние сутки в России выявлено 17 347 новых случаев коронавируса в 85 регионах – это новый рекорд с начала эпидемии. Из них 27,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 219 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 7 574 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 531 224 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 26 269 летальных исходов, выздоровело 1 146 096 человек.

Вот как распределились новые случаи по регионам:

Москва - 5224

Санкт-Петербург - 715

Московская область - 499

Нижегородская область - 376

Ростовская область - 312

Архангельская область - 298

Свердловская область - 281

Красноярский край - 274

Воронежская область - 272

Забайкальский край - 234

Республика Бурятия - 213

Иркутская область - 211

Алтайский край - 210

Республика Коми - 204

Ульяновская область - 200

Волгоградская область - 195

Ханты-Мансийский АО - 191

Омская область - 190

Мурманская область - 187

Саратовская область - 187

Ставропольский край - 185

Томская область - 184

Хабаровский край - 181

Приморский край - 179

Ямало-Ненецкий АО - 177

Новосибирская область - 177

Республика Саха (Якутия) - 176

Оренбургская область - 174

Кемеровская область - 173

Пензенская область - 169

Пермский край - 155

Самарская область - 148

Республика  Алтай - 147

Кировская область - 143

Тюменская область - 141

Брянская область - 140

Тверская область - 138

Республика Крым - 138

Челябинская область - 133

Краснодарский край - 131

Ленинградская область - 127

Удмуртская Республика - 126

Республика Хакасия - 123

Орловская область - 121

Астраханская область - 118

Ярославская область - 114

Курская область - 112

Амурская область - 112

Ивановская область - 110

Псковская область - 110

Тульская область - 104

Костромская область - 102

Республика Карелия - 100

Белгородская область - 99

Калужская область - 99

Смоленская область - 99

Рязанская область - 97

Республика Калмыкия - 96

Вологодская область - 93

Владимирская область - 92

Карачаево-Черкесская Республика - 89

Кабардино-Балкарская Республика - 88

Калининградская область - 87

Сахалинская область - 84

Республика Башкортостан - 83

Липецкая область - 82

Тамбовская область - 82

Республика Дагестан - 82

Новгородская область - 80

Курганская область - 79

Республика Адыгея - 75

Республика Тыва - 72

Республика Мордовия - 66

Севастополь - 61

Республика Ингушетия - 60

Республика Северная Осетия - 56

Чувашская Республика - 56

Республика Марий Эл - 52

Камчатский край - 51

Магаданская область - 46

Республика Татарстан - 45

Еврейская АО - 41

Чеченская Республика - 9

Ненецкий АО - 4

Чукотский АО - 1

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Суточная заболеваемость коронавирусом в России снова превысила 17 тысяч

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Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



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