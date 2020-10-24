Губернатор Санкт-Петербурга ушел на удалёнку из-за контакта с коронавирусным больным

Губернатор Санкт-Петербурга будет работать дистанционного из-за возможного контакта с людьми, у которых тест на COVID-19 оказался положительным.

"Все совещания с участием главы города будут проводиться в режиме ВКС. Решение о переходе на дистанционную работу было принято для защиты здоровья сотрудников администрации губернатора, других должностных лиц, представителей общественности", - сообщили в пресс-службе Смольного.

В Санкт-Петербурге ситуация с коронавирусом одна из самых сложных в стране – по количеству суточных заражений северная столица уступает лишь Москве. Так, за минувшие сутки было зафиксировано 713 новых случаев заражений, всего с начала эпидемии – более 56 тыс.