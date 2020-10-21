21 Октября 2020
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Общество Тюменская область
суд, молоток (2015) | Фото:

Директор "АВК" предстанет перед судом за взрыв газа в жилом доме в Тюмени

В отношении директора ООО "АВК", действия которого привели ко взрыву в жилом доме № 10А по ул. Шарова, утверждено обвинительное заключение по ч.3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух лиц и причинение крупного ущерба).

Напомним, что инцидент произошел в декабре 2019 г. Тогда обвиняемый приступил к выполнению работ по бестраншейной прокладке трубопроводов путем горизонтального направленного бурения в охранной зоне подземного газопровода среднего давления. При этом, мужчина работал без уведомления Управы Восточного округа Тюмени, без согласования с собственником сетей и эксплуатационной организацией и их письменного разрешения, без оформления наряда-допуска и без ознакомления своих работников с мероприятиями безопасности. В результате самовольно принятого решения обвиняемым был поврежден газопровод, что повлекло утечку газа грунт и гравийную подушку в канализационные колодцы и, впоследствии, в квартиры №1 и №2, а также в узел ввода – техническое помещение.

Вечером 7 декабря произошла серия взрывов, что привело к пожару. В результате погибли сотрудник газовой службы и жилец квартиры №1. Еще одному работнику газовый службы был причинен тяжкий вред здоровью, также четыре человека получили ушибы и раны. Помимо этого, сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной прокуратуры, ущерб имуществу жильцов и двух организаций, обслуживающих дом и газопровод, составил в общей сумме более 3,7 млн руб.

В скором времени материалы уголовного дела будут направлены в Ленинский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.

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Директор "АВК" предстанет перед судом за взрыв газа в жилом доме в Тюмени

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Теги: директор АВК, взрыв газа, жилой дом, смерть, прокуратура



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