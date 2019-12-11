В Тюмени названа компания, ответственная за взрыв газа в жилом доме на Шарова

Представители Тюменской домостроительной компании (ТДСК), которая возводит дом №10а по Павла Шарова в Тюмени, назвали виновника взрыва газа в здании, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, 7 декабря сторонняя организация производила горизонтально-направленное бурение рядом с газифицированным домом и повредила газопровод. Из-за этого по негазовым коммуникациям голубое топливо проникло в квартиру и подъезд жилого дома. Прибывшая по заявке бригада пыталась устранить аварию и предотвратить трагедию, но произошел взрыв газовоздушной смеси, слесарь аварийно-спасательной бригады "Газпром газораспределение Север" погиб на месте. Второй сотрудник – мастер аварийно-спасательной службы – несмотря на полученные травмы, помог эвакуировать пенсионеров, живущих в квартире, где произошел хлопок. Пострадавшие находятся под наблюдением врачей.

Представители ТДСК собрали пресс-конференцию, где рассказали журналистам, что в случившемся виновата компания "Сибагроинтер" – ее сотрудники ни с кем не согласовали работы, из-за которых пострадал газопровод.