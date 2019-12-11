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Происшествия Тюменская область
взрыв газа, хлопок, улица Бориса Шарова (2019) | Фото: tyumen.sledcom.ru

В Тюмени названа компания, ответственная за взрыв газа в жилом доме на Шарова

Представители Тюменской домостроительной компании (ТДСК), которая возводит дом №10а по Павла Шарова в Тюмени, назвали виновника взрыва газа в здании, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, 7 декабря сторонняя организация производила горизонтально-направленное бурение рядом с газифицированным домом и повредила газопровод. Из-за этого по негазовым коммуникациям голубое топливо проникло в квартиру и подъезд жилого дома. Прибывшая по заявке бригада пыталась устранить аварию и предотвратить трагедию, но произошел взрыв газовоздушной смеси, слесарь аварийно-спасательной бригады "Газпром газораспределение Север" погиб на месте. Второй сотрудник – мастер аварийно-спасательной службы – несмотря на полученные травмы, помог эвакуировать пенсионеров, живущих в квартире, где произошел хлопок. Пострадавшие находятся под наблюдением врачей.

Представители ТДСК собрали пресс-конференцию, где рассказали журналистам, что в случившемся виновата компания "Сибагроинтер" – ее сотрудники ни с кем не согласовали работы, из-за которых пострадал газопровод.

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В Тюмени названа компания, ответственная за взрыв газа в жилом доме на Шарова

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Теги: взрыв газа, хлопок, улица Павла Шарова, погибший, уголовное дело



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Развитие сюжета:

Ранее 18.12.2019 08:50 Мск В Тюмени умер пострадавший от взрыва газа в жилом доме на Шарова
Ранее 16.12.2019 12:21 Мск В Тюмени семья рабочего, погибшего из-за взрыва газа, получит матпомощь от областных властей

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 09.12.2019 08:58 Мск Названа причина взрыва газа в жилом доме Тюмени
Ранее 07.12.2019 20:22 Мск В Тюмени в жилом доме произошел взрыв газа: один человек погиб, трое пострадали

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