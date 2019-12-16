В Тюмени семья рабочего, погибшего из-за взрыва газа, получит матпомощь от областных властей

Семья рабочего "Газпром газораспределение Север", погибшего из-за взрыва газа в жилом доме №10а по улице Павла Шарова, получит материальную помощь от областных властей, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, 7 декабря сторонняя организация производила горизонтально-направленное бурение рядом с газифицированным домом и повредила газопровод. Из-за этого по негазовым коммуникациям голубое топливо проникло в квартиру и подъезд жилого дома. Прибывшая по заявке бригада пыталась устранить аварию и предотвратить трагедию, но произошел взрыв газовоздушной смеси, слесарь аварийно-спасательной бригады "Газпром газораспределение Север" погиб на месте. Второй сотрудник – мастер аварийно-спасательной службы – несмотря на полученные травмы, помог эвакуировать пенсионеров, живущих в квартире, где произошел хлопок. Пострадавшие находятся под наблюдением врачей.

"7 декабря в Тюмени при хлопке газа в доме на Павла Шарова погиб 40-летний специалист газовой службы. У него остались жена и дети. Понимаю, что утешить семью ничего не сможет, но мы можем оказать ей хоть какую-то помощь. Подписал распоряжение о выплате денежной компенсации жене погибшего и еще трем пострадавшим при взрыве газа", - написал на своей странице "Вконтакте" губернатор Тюменской области Александр Моор.

Добавим, ранее представители Тюменской домостроительной компании, которая возводит дом, собрали пресс-конференцию, где рассказали журналистам, что в случившемся виновата компания "Сибагроинтер" – ее сотрудники ни с кем не согласовали работы, из-за которых пострадал газопровод.