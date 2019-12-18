04 Октября 2020
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Происшествия Тюменская область
(2004) |

В Тюмени умер пострадавший от взрыва газа в жилом доме на Шарова

В тюменской больниц умер пострадавший от взрыва газа в жилом доме №10а по Шарова, сообщила Накануне.RU пресс-секретарь областного минздрава Александра Малыгина.

Напомним, 7 декабря подрядчик производил горизонтально-направленное бурение рядом с газифицированным домом и повредила газопровод. Из-за этого по негазовым коммуникациям голубое топливо проникло в квартиру и подъезд жилого дома. Прибывшая по заявке бригада пыталась устранить аварию и предотвратить трагедию, но произошел взрыв газовоздушной смеси, слесарь аварийно-спасательной бригады "Газпром газораспределение Север" погиб на месте. Второй сотрудник – мастер аварийно-спасательной службы – несмотря на полученные травмы, помог эвакуировать пенсионеров, живущих в квартире, где произошел хлопок. Пострадавшие находятся под наблюдением врачей.

"Одна пострадавшая была госпитализирована в ОКБ №2, ее уже выписали. Еще двое пострадавших находились в реанимации ОКБ №1. Одного перевели в отделение, его состояние улучшилось. Второй оставался в реанимации. 17 декабря, несмотря на усилия, предпринятые врачами, он скончался", - уточнила Малыгина.

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В Тюмени умер пострадавший от взрыва газа в жилом доме на Шарова

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Теги: взрыв газа, хлопок, улица Павла Шарова, погибшие, уголовное дело



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