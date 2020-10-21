Борьба с коррупцией и здоровье спортсменов: известны главные темы саммита "СпортАккорд" в Екатеринбурге

Стали известны главные темы Всемирного саммита бизнеса и спорта "СпортАккорд", который состоится в следующем году в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, мероприятие пройдет с 23 по 28 мая 2021 года. На нем соберется почти 2 тыс. 500 представителей международных федераций и делегаты Международного Олимпийского Комитета.

Делегатов ждет обсуждение всех накопленных проблем в спорте по пяти направлениям – это спортивное право и борьба с коррупцией, финансы и инвестиции, заявочная работа и организация спортивных событий, новые стратегии в области СМИ и работы с болельщиками, а также здоровье спортсменов. Кроме этого, главным событием саммита станет генеральная ассамблея, в которой должен принять участие президент МОК Томас Бах (на нижнем фото).

По словам руководителя локального оргкомитета Дмитрия Путилина, количество проблемных вопросов, которые будут подниматься в Екатеринбурге, растет с каждым днем.

"В этом году отменили саммит в Китае, и интерес к Екатеринбургу значительно вырос – количество регистраций опережает ежегодные показатели. Мы много говорим о том, что спорт теперь живет в новой реальности, но каких-то системных решений пока нет. Думаю, что все направления саммита так или иначе будут об этом. Кроме того, "СпортАккорд" – это отличная площадка для увеличения представительства России в мировом спортивном сообществе", - заявил он.

Напомним, что саммит проходит каждый год в разных странах, начиная с 2003 года, и является площадкой для ежегодных собраний руководящих органов международных ассоциаций, федераций спорта и МОК. Россия дважды принимала саммит: в 2013 году он прошел в Санкт-Петербурге, а в 2015 году – в Сочи.

На недавнем заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Владимир Путин заявил, что он рассматривает возможность посещения саммита в Екатеринбурге. На мероприятие его пригласил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.