10 Ноября 2020
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волонтеры, парад Победы в Екатеринбурге (2020) | Фото: Накануне.RU

Объявлен набор волонтеров на саммит "СпортАккорд" в Екатеринбурге

В Екатеринбурге объявлен старт волонтерской программы всемирного саммита бизнеса и спорта "СпортАккорд".

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, в саммите будет задействовано более 600 волонтеров. Он пройдет в уральской столице с 23 по 28 мая 2021 года. Волонтеры будут помогать на площадке Екатеринбург-Экспо, в Парке Культуры и Спорта, который будет открыт в Историческом сквере, а также встречать гостей мероприятия в аэропорту Кольцово и отелях города.

В зависимости от функционального направления у волонтеров будет возможность получить уникальную брендированную униформу и атрибутику. Каждого обеспечат средствами индивидуальной защиты: масками, перчатками и антисептиками. Присоединиться к команде можно на официальном волонтерском портале Свердловской области.

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Всемирный саммит бизнеса и спорта "СпортАккорд" – это единственное глобальное спортивно-деловое событие, в котором участвуют все международные спортивные федерации и их заинтересованные представители, которые проводят во время саммита свои ежегодные генеральные ассамблеи. В частности, участниками являются Ассоциация международных федераций летних олимпийских видов спорта ASOIF, Ассоциация зимних Олимпийских международных федераций AIOWF, Ассоциация видов спорта, признанных Международным Олимпийским комитетом, но не включенных в программу Игр ARISF, Ассоциация международных марафонов и пробегов AIMS, Генеральная ассоциация международных спортивных федераций GAISF.

В разные годы SportAccord принимали Мадрид, Лозанна, Берлин, Сеул, Пекин, Афины, Денвер, Дубай, Лондон, Квебек, Санкт-Петербург и Сочи.

Ранее стали известны главные темы саммита "СпортАккорд" в уральской столице.

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Объявлен набор волонтеров на саммит "СпортАккорд" в Екатеринбурге

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Теги: СпортАккорд, саммит, волонтеры, Екатеринбург



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