25 Ноября 2020
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комиссия FISU на &quot;Екатеринбург Арене&quot; (2019) | Фото: Накануне.RU

Оценочная делегация "СпортАккорд" прибыла со вторым инспекционным визитом в Екатеринбург

В Екатеринбург приехала оценочная делегация Всемирного объединения международных спортивных федераций "СпортАккорд" во главе с управляющим директором Нисом Хаттом. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе всемирного саммита бизнеса и спорта в России.
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Это уже второй инспекционный визит в столицу Урала за последние десять месяцев в преддверии саммита "СпортАккорд", который пройдет с 23 по 28 мая 2021 года. Если в первый раз команда приезжала для знакомства с городом, выставочным центром "Екатеринбург-Экспо" и местным оргкомитетом, то сейчас идет детальная проработка деловой программы, транспортных схем, проживания, питания, медицинской безопасности, спортивного фестиваля и других вопросов, связанных с проведением мероприятия.

Ожидается, что в Екатеринбурге соберутся около двух тысяч руководителей международных спортивных федераций, организационных комитетов, городов и регионов. Также планируется прибытие делегации Международного олимпийского комитета.

"СпортАккорд" призван решить накопившиеся в мировом спорте проблемы сразу по нескольким направлениям: спортивное право и борьба с коррупцией, финансы и инвестиции, заявочная работа и организация спортивных событий, новые стратегии в области СМИ и работы с болельщиками, а также здоровье спортсменов. Российский оргкомитет саммита возглавляет губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. В начале ноября он пригласил в Екатеринбург президента Международной федерации дзюдо Мариуса Визера, а еще раньше – Владимира Путина.

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Оценочная делегация "СпортАккорд" прибыла со вторым инспекционным визитом в Екатеринбург

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Теги: СпортАккорд, саммит, делегация, Екатеринбург



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