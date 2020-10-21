21 Октября 2020
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Общество В России
Машина реанимации у ГКБ №40 (2020) | Фото: Накануне.RU

В России новый максимум смертей от коронавируса – 317 за сутки

За последние сутки в России выявлено 15 700 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 25,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 317 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 10 952 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 447 335 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 24 952 летальных исхода, выздоровели 1 096 560 человек.

Новые случаи распределились по регионам следующим образом:

  Москва - 4389

  Санкт-Петербург - 684

  Московская область - 466

  Нижегородская область - 332

  Ростовская область - 305

  Свердловская область - 255

  Архангельская область - 247

  Воронежская область - 243

  Красноярский край - 237

  Забайкальский край - 223

  Республика Бурятия - 211

  Республика Коми - 210

  Алтайский край - 205

  Республика Крым - 203

  Ханты-Мансийский АО - 193

  Волгоградская область - 188

  Новосибирская область - 186

  Ульяновская область - 184

  Кемеровская область - 182

  Иркутская область - 180

  Республика Саха (Якутия) - 177

  Ямало-Ненецкий АО - 175

  Омская область - 173

  Мурманская область - 172

  Ставропольский край - 171

  Томская область - 171

  Оренбургская область - 168

  Пензенская область - 166

  Саратовская область - 165

  Республика  Алтай - 160

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  Ярославская область - 101

  Кабардино-Балкарская Республика - 100

  Белгородская область - 99

  Костромская область - 99

  Курская область - 97

  Тамбовская область - 95

  Республика Калмыкия - 92

  Республика Хакасия - 92

  Вологодская область - 90

  Астраханская область - 87

  Владимирская область - 86

  Псковская область - 85

  Республика Дагестан - 85

  Сахалинская область - 83

  Смоленская область - 82

  Карачаево-Черкесская Республика - 82

  Тульская область - 79

  Калининградская область - 79

  Республика Тыва - 78

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  Еврейская АО - 30

  Чеченская Республика - 4

  Ненецкий автономный округ - 3

  Чукотский АО - 1

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В России новый максимум смертей от коронавируса – 317 за сутки

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Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



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