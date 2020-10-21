В России новый максимум смертей от коронавируса – 317 за сутки
За последние сутки в России выявлено 15 700 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 25,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 317 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 10 952 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 447 335 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 24 952 летальных исхода, выздоровели 1 096 560 человек.
Новые случаи распределились по регионам следующим образом:
Москва - 4389
Санкт-Петербург - 684
Московская область - 466
Нижегородская область - 332
Ростовская область - 305
Свердловская область - 255
Архангельская область - 247
Воронежская область - 243
Красноярский край - 237
Забайкальский край - 223
Республика Бурятия - 211
Республика Коми - 210
Алтайский край - 205
Республика Крым - 203
Ханты-Мансийский АО - 193
Волгоградская область - 188
Новосибирская область - 186
Ульяновская область - 184
Кемеровская область - 182
Иркутская область - 180
Республика Саха (Якутия) - 177
Ямало-Ненецкий АО - 175
Омская область - 173
Мурманская область - 172
Ставропольский край - 171
Томская область - 171
Оренбургская область - 168
Пензенская область - 166
Саратовская область - 165
Республика Алтай - 160
Хабаровский край - 158
Самарская область - 143
Тюменская область - 138
Пермский край - 132
Кировская область - 127
Брянская область - 126
Приморский край - 125
Краснодарский край - 121
Орловская область - 120
Удмуртская Республика - 116
Тверская область - 114
Калужская область - 107
Ленинградская область - 106
Амурская область - 105
Ивановская область - 104
Челябинская область - 104
Рязанская область - 102
Ярославская область - 101
Кабардино-Балкарская Республика - 100
Белгородская область - 99
Костромская область - 99
Курская область - 97
Тамбовская область - 95
Республика Калмыкия - 92
Республика Хакасия - 92
Вологодская область - 90
Астраханская область - 87
Владимирская область - 86
Псковская область - 85
Республика Дагестан - 85
Сахалинская область - 83
Смоленская область - 82
Карачаево-Черкесская Республика - 82
Тульская область - 79
Калининградская область - 79
Республика Тыва - 78
Липецкая область - 76
Курганская область - 76
Новгородская область - 74
Республика Карелия - 70
Республика Башкортостан - 69
Республика Адыгея - 67
Республика Мордовия - 65
Республика Ингушетия - 58
Республика Марий Эл - 55
Севастополь - 53
Камчатский край - 51
Республика Северная Осетия - 49
Магаданская область - 48
Чувашская Республика - 47
Республика Татарстан - 44
Еврейская АО - 30
Чеченская Республика - 4
Ненецкий автономный округ - 3
Чукотский АО - 1