Филарет призвал не признавать томос Варфоломея

Многолетний лидер украинского церковного раскола и лидер киевского "патриархата" Михаил Денисенко-Филарет призвал не признавать томос экуменического патриарха Варфоломея, выданный им объединенной организации украинских раскольников. Свое обращение Филарет опубликовал в Facebook.

Признать томос Варфоломея - это значит "согласиться на появление своеобразного папства в православии", заявил он. Поэтому ни одна поместная церковь не может его признать. Ирония состоит в том, что давний лидер раскола призвал хранить "чистоту православия".

Филарет также упомянул, что к раскольникам присоединились только Элладская и Александрийская церкви, но они не выносили такого решения. В раскол самовольно ушли их предстоятели.

Напомним, борьба Филарета против томоса связана с тем, что его отодвинули от руководства новой структурой, в связи с чем он восстановил свой "патриархат", но юридически украинские власти его ликвидировали.