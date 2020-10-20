20 Октября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
Денисенко, Филарет (2014) | Фото: тсн

Филарет призвал не признавать томос Варфоломея

Многолетний лидер украинского церковного раскола и лидер киевского "патриархата" Михаил Денисенко-Филарет призвал не признавать томос экуменического патриарха Варфоломея, выданный им объединенной организации украинских раскольников. Свое обращение Филарет опубликовал в Facebook.
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Признать томос Варфоломея - это значит "согласиться на появление своеобразного папства в православии", заявил он. Поэтому ни одна поместная церковь не может его признать. Ирония состоит в том, что давний лидер раскола призвал хранить "чистоту православия".

Филарет также упомянул, что к раскольникам присоединились только Элладская и Александрийская церкви, но они не выносили такого решения. В раскол самовольно ушли их предстоятели.

Напомним, борьба Филарета против томоса связана с тем, что его отодвинули от руководства новой структурой, в связи с чем он восстановил свой "патриархат", но юридически украинские власти его ликвидировали.

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Филарет призвал не признавать томос Варфоломея

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Теги: Украина, церковь, раскол, Михаил Денисенко, Филарет, томос, Варфоломей



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