20 Октября 2020
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&quot;Урал&quot; - &quot;Рубин&quot; (2020) | Фото: Накануне.RU

Матч ФК "Урал" в Кубке России начнется на пять часов раньше и пройдет без зрителей

Время начала матча Кубка России по футболу между "Велесом" и "Уралом" изменилось. Встреча начнется значительно раньше.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургской команды, игра, которая пройдет 21 октября на стадионе "Авангард" в подмосковном Домодедово, начнется в 16.00 по уральскому времени, а не в 21.00, как было запланировано ранее.

Кроме этого, в связи с постановлением губернатора Московской области, которым вводятся повышенные меры готовности и не допускается проведение массовых мероприятий, кубковый матч пройдет без зрителей. Ранее сообщалось, что дополнительные ограничения связаны с большим количеством заболевших коронавирусной инфекцией.

Напомним, "Урал" стартовал в новом розыгрыше Кубка России в сентябре. Екатеринбургский клуб обыграл в Ульяновске местную "Волгу" со счетом 3:0.

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Матч ФК "Урал" в Кубке России начнется на пять часов раньше и пройдет без зрителей

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Теги: Урал, Велес, начало, матч



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