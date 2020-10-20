Матч ФК "Урал" в Кубке России начнется на пять часов раньше и пройдет без зрителей

Время начала матча Кубка России по футболу между "Велесом" и "Уралом" изменилось. Встреча начнется значительно раньше.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургской команды, игра, которая пройдет 21 октября на стадионе "Авангард" в подмосковном Домодедово, начнется в 16.00 по уральскому времени, а не в 21.00, как было запланировано ранее.

Кроме этого, в связи с постановлением губернатора Московской области, которым вводятся повышенные меры готовности и не допускается проведение массовых мероприятий, кубковый матч пройдет без зрителей. Ранее сообщалось, что дополнительные ограничения связаны с большим количеством заболевших коронавирусной инфекцией.

Напомним, "Урал" стартовал в новом розыгрыше Кубка России в сентябре. Екатеринбургский клуб обыграл в Ульяновске местную "Волгу" со счетом 3:0.