В Подмосковье запретят массовые мероприятия и закроют музеи

В Подмосковье с 21 октября запретят посещать выставки, музеи и массовые мероприятия. Кроме того, спортивные матчи будут проводить без зрителей. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Дополнительные ограничения связаны с большим количеством заболевших коронавирусной инфекцией.

На прошлой неделе власти Подмосковья по примеру Москвы объявили о введении ограничений на работу ночных заведений.

Так, с 17 октября в регионе с 0:00 до 8:00 будет запрещено проведение развлекательных мероприятий, в том числе - в барах и ресторанах. Речь идет о коллективных танцах, караоке, и прочих подобных мероприятий.