15 Октября 2020
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Экономика В России
Люди в медицинских масках (2020) | Фото: Накануне.RU

Экономический прогноз на 2021 год не предусматривает второго жесткого локдауна - Решетников

Минэкономразвития РФ в прогнозах, на которых строится бюджет на 2021 год, не предусматривает повторения жесткого локдауна, который был весной, а также изменения параметров сделки ОПЕК+. Это относится как к базовому, так и к пессимистическому сценарию, сообщил глава ведомства Максим Решентников на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Он отметил, что в прогнозе также учитывается, что основные антикризисные меры продолжат действовать. "Прогноз крепкий. Хотя бы по такому ключевому показателю как рост номинального ВВП – до 132 трлн руб. к 2023 году", - оценил документ Решетников.

Министр рассказал, что с июня прогноз корректировался. "Экономика оказалась более устойчивой, чем представлялось в мае. Мы прошли самый сложный период лучше многих стран, - сообщил министр. – Кризис не приобрел системного характера, спад локализовался в малом и среднем бизнесе, а также нескольких наиболее пострадавших отраслях. Не произошел спад в строительстве, снижение инвестиций оказалось меньше ожиданий, хотя оно все равно большое – по второму кварталу 76%, но за 9 месяцев рост составил 32%. Продолжается рост в агропромышленном комплексе, обрабатывающая промышленность начала быстро восстанавливаться".

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Решетников полагает, что в стране удалось сохранить макроэкономическую стабильность. "Небольшое ускорение инфляции" в Минэкономразвития связывают с возвращением экономического роста. "Сохранился объем кредитования, он растет во всех сегментах, больше всего в корпоративном и ипотечном сегментах", - добавил министр.

Снижение ВВП по году скорректировано в меньшую сторону – 3,9%, а в 2021 году в правительстве ожидают рост в 3,3%. "Во многом на это будет влиять сделка ОПЕК+. Постепенное восстановление мировой экономики и спроса на основные экспортные товары. Вклад чистого экспорта в 2021 году временно перейдет в отрицательную плоскость", - отмечает Решетников.

В 2020 году правительство ожидает рост розничных продаж на 5%, увеличение доходов на 1,5% вместо ранее планировавшегося падения на 3,6%. В 2021 году ожидается рост реальных доходов населения на 3%, в 2022-2023 гг. – рост на уровне 2,4-2,5%.

Что беспокоит ведомство, так это безработица и волатильность на финансовых рынках. По итогам 2020 года официальная безработица в стране составит 5,2%, в последующие годы – 4,6-4,7%.

"На финансовых рынках сохраняется крайняя волатильность. Курс рубля все еще переослаблен, мы считаем, что здесь скорее играют роль психологические факторы, страхи инвесторов. Тревожность бизнеса повышена", - заключил министр.

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Экономический прогноз на 2021 год не предусматривает второго жесткого локдауна - Решетников

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Теги: бюджет, экономический прогноз, максим решетников



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