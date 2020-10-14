14 Октября 2020
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нож кровь (2016) | Фото: В.Н. Горелых

СКР провел обыски у тещи расчлененного в Санкт-Петербурге рэпера

В Санкт-Петербурге прошли обыски у матери Марины Кохал, жены погибшего рэпера Энди Картрайта (настоящее имя Александр Юшко). По данным telegram-канала "112", женщина может стать фигуранткой дела как соучастница дочери в процессе избавления от тела рэпера.

"В ходе расследования уголовного дела, следствием собрана достаточная доказательственная база, свидетельствующая о том, что обвиняемой убийство было заранее спланировано. Незадолго до его совершения последняя приобрела в одной из аптек города медицинский препарат, впоследствии использованный ей для совершения преступления. Кроме этого установлено, что на момент совершения убийства и последующего расчленения тела мужчины, мать обвиняемой находилась в указанной квартире", - говорится в сообщении СУ СКР по Санкт-Петербургу.

Сегодня следователи провели обыск у адвоката обвиняемой, поскольку после задержания дочери мать Кохал проживала у защитника девушки. "В ходе обысков обнаружены и изъяты мобильные и иные электронные устройства, находившиеся в пользовании матери обвиняемой, а также иные предметы, имеющие значение для следствия", - сообщили в СКР.

Напомним, Марина Кохал была арестована в августе по подозрению в причастности к смерти рэпера. Тело артиста было обнаружено в расчлененном виде в одной из квартир в доме на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. По данным СМИ, жена расчленила уже скончавшегося супруга и хранила останки в доме несколько дней.

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СКР провел обыски у тещи расчлененного в Санкт-Петербурге рэпера

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Теги: марина кохал, расчленения, рэпер, энди картрайт



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