Тещу расчлененного в Петербурге рэпера задержали еще на 72 часа

16 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что такое экспресс-суды по отобранию детей

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия В России Санкт-Петербург
нож, с ножом (2017) | Фото:Накануне.RU

Тещу расчлененного в Петербурге рэпера задержали еще на 72 часа

Смольнинский суд Санкт-Петербурга продлил еще на 72 часа задержание Елены Кохал, тещи рэпера Энди Картрайта (настоящее имя Александр Юшко), убитого в июле этого года.
Читайте также:

Ранее СКР направил в суд ходатайство об аресте женщины, она подозревается по ч.5 ст.33-ч.1 ст.105 УК РФ. Следствие полагает, что пенсионерка помогала своей дочери расчленять тело убитого мужа.

"Марина Кохал, находясь в квартире дома 134 по Невскому пр., в ходе конфликта, внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений, имея умысел на убийство, действуя умышленно, при пособничестве Елены Кохал, неустановленным следствием способом причинила смерть Александру Юшко. Непосредственно после совершения преступления Марина Кохал, с целью сокрытия следов преступления, при пособничестве Елены Кохал, расчленила труп потерпевшего на отдельные части для последующего уничтожения, и частично его уничтожила", - цитирует объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга версию СКР.

Кохал-старшую задержали 14 октября, на допросе она отрицала свою причастность к преступлению.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Тещу расчлененного в Петербурге рэпера задержали еще на 72 часа

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: елена кохал, энди картрайт, санкт-петербург, расчленение



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 14.10.2020 13:59 Мск СКР провел обыски у тещи расчлененного в Санкт-Петербурге рэпера
Ранее 04.08.2020 09:33 Мск Появилось видео следственного эксперимента с участием жены Энди Картрайта
Ранее 04.08.2020 02:32 Мск Суд арестовал Марину Кохал на два месяца
Ранее 01.08.2020 13:50 Мск Суд продлил срок задержания на 72 часа жене расчлененного питерского рэпера
Ранее 31.07.2020 13:55 Мск Жена расчленного рэпера Энди Картрайта переведена в статус подозреваемой
Ранее 31.07.2020 11:02 Мск Расчлененный питерский рэпер не употреблял наркотики перед смертью
Ранее 30.07.2020 15:14 Мск "Органы постирала в стиральной машине": появились подробности смерти рэпера Энди Картрайта
Ранее 30.07.2020 13:10 Мск СКР возбудил дело по статье "убийство" после обнаружения расчлененного рэпера в Петербурге

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети