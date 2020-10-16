Тещу расчлененного в Петербурге рэпера задержали еще на 72 часа

Смольнинский суд Санкт-Петербурга продлил еще на 72 часа задержание Елены Кохал, тещи рэпера Энди Картрайта (настоящее имя Александр Юшко), убитого в июле этого года.

Ранее СКР направил в суд ходатайство об аресте женщины, она подозревается по ч.5 ст.33-ч.1 ст.105 УК РФ. Следствие полагает, что пенсионерка помогала своей дочери расчленять тело убитого мужа.

"Марина Кохал, находясь в квартире дома 134 по Невскому пр., в ходе конфликта, внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений, имея умысел на убийство, действуя умышленно, при пособничестве Елены Кохал, неустановленным следствием способом причинила смерть Александру Юшко. Непосредственно после совершения преступления Марина Кохал, с целью сокрытия следов преступления, при пособничестве Елены Кохал, расчленила труп потерпевшего на отдельные части для последующего уничтожения, и частично его уничтожила", - цитирует объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга версию СКР.

Кохал-старшую задержали 14 октября, на допросе она отрицала свою причастность к преступлению.