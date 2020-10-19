Следствие передумало арестовывать тещу расчлененного рэпера Энди Картрайта

Следствие отозвало ходатайство, направленное в Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга, об аресте тещи рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко), подозреваемой в пособничестве в убийстве. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Елену Кохал задержали 14 октября, на допросе она отрицала свою причастность к преступлению. 16 октября суд продлил еще на 72 часа задержание женщины.

Как сообщалось, следствие полагает, что пенсионерка помогала своей дочери расчленять тело убитого мужа. Марина Кохал была арестована в августе по подозрению в причастности к смерти рэпера. Тело артиста было обнаружено в расчлененном виде в одной из квартир в доме на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. По данным СМИ, жена расчленила уже скончавшегося супруга и хранила останки в доме несколько дней.