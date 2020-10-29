Суд продлил арест вдове расчлененного рэпера Картрайта до 30 декабря

Смольнинский районный суд в Петербурге удовлетворил ходатайство СКР и продлил арест вдове расчлененного рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) Марине Кохал. Как сообщили Накануне.RU в объединенной пресс-службы судов, обвиняемая в убийстве своего супруга пробудет под арестом до 30 декабря текущего года.

Напомним, что Марина Кохал была арестована в августе по подозрению в причастности к смерти рэпера. Тело артиста было обнаружено в расчлененном виде в одной из квартир в доме на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. По данным СМИ, жена расчленила уже скончавшегося супруга и хранила останки в доме несколько дней.

В суде защита настаивала на домашнем аресте, ссылаясь на готовность экспертизы о причинах смерти рэпера, однако суд не принял это обстоятельство во внимание, сославшись на нормы Уголовно-процессуального кодекса. Дело в том, что, по словам защиты, хоть результаты судебно-медицинской экспертизы и готовы, адвокатам не дают с ними ознакомиться. В связи с этим в пятницу в Смольнинском районном суде состоится заседание по жалобе защиты на незаконное бездействие следствия по делу обвиняемой Марины Кохал.