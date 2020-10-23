Следствие просит продлить арест вдовы расчлененного рэпера Энди Картрайта еще на два месяца

Следствие запросило в Смольнинском суде Санкт-Петербурга продления ареста для Марины Кохал, вдовы рэпера Энди Картрайта (настоящее имя Александр Юшко). СКР просит продлить арест еще на два месяца, указывая на "необходимость приобщения к уголовному делу заключений ранее назначенных судебных экспертиз", сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Ходатайство будет рассмотрено 29 октября.

Ранее следствие передумало просить арест для тещи погибшего Елены Кохал. Ранее СКР сообщал, что женщина в момент смерти рэпера, вероятно, находилась в квартире дочери.

Марина Кохал была арестована в августе по подозрению в причастности к смерти рэпера. Тело артиста было обнаружено в расчлененном виде в одной из квартир в доме на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. По данным СМИ, жена расчленила уже скончавшегося супруга и хранила останки в доме несколько дней.