Суд оставил в силе арест вдове расчлененного рэпера Картрайта

Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменений постановление Смольнинского районного суда об аресте вдовы рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко) Марине Кохал.

Как сообщили Накануне.RU в объединенной пресс-службы судов, обвиняемая в убийстве своего супруга пробудет под арестом до 30 декабря текущего года.

Защита обвиняемой просила избрать домашний арест.

Кохал была арестована в августе по подозрению в причастности к смерти рэпера. Тело артиста было обнаружено в расчлененном виде в одной из квартир в доме на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. По данным СМИ, жена расчленила уже скончавшегося супруга и хранила останки в доме несколько дней.