16 Декабря 2020
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Происшествия В России
Марина Кохал, жена рэпера Энди Картрайта (2020) | Фото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Суд оставил в силе арест вдове расчлененного рэпера Картрайта

Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменений постановление Смольнинского районного суда об аресте вдовы рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко) Марине Кохал.

Как сообщили Накануне.RU в объединенной пресс-службы судов, обвиняемая в убийстве своего супруга пробудет под арестом до 30 декабря текущего года.

Защита обвиняемой просила избрать домашний арест.

Кохал была арестована в августе по подозрению в причастности к смерти рэпера. Тело артиста было обнаружено в расчлененном виде в одной из квартир в доме на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. По данным СМИ, жена расчленила уже скончавшегося супруга и хранила останки в доме несколько дней.

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Суд оставил в силе арест вдове расчлененного рэпера Картрайта

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Теги: марина кохал, энди картрайт



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