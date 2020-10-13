13 Октября 2020
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Общество В России
(2018) | Фото: Reuters

Apple показала двенадцатый iPhone

Компания Apple показала на презентации в Купертино новый iPhone 12. Как и ожидалось, одной из главных особенностей моделей является поддержка беспроводных сетей 5G.

Дизайн гаджетов из-за плоских краев напоминает iPhone 4 и iPhone 5, а также актуальное поколение iPad, передает РИА Новости.

Смартфон получил OLED-дисплей и новое сверхпрочное стекло Ceramic Shield.

Диагональ дисплея iPhone 12 составит 6,1 дюймов.

Новые модели будут доступны в пяти цветах — черном, белом, красном, зеленом и синем.

Также Apple презентовала умную колонку HomePod mini. Устройство представили во время второй осенней презентации

Устройство, как и большая HomePod, работает с улучшенным голосовым помощником Siri. Правда, не до конца понятно, будет ли Siri работать на колонке с русским языком.

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Apple показала двенадцатый iPhone

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Теги: iPhone 12, Apple, презентация



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