Краснознаменная группа будет возвращена в 2021 году

Чиновники екатеринбургской мэрии рассказали о том, когда Краснознаменную группу вернут на прежнее место. Как передает Накануне.RU, глава комитета по благоустройству Тамара Благодаткова заверила, что долгожданное событие случится в следующем году.

"Краснознаменная группа никогда не являлась памятником. Мы сделали усиление конструкции [основания] Краснознаменной группы. На это было потрачено 11 млн руб. Мы вернем ее в 2021 году", - заявила чиновница, отвечая на вопросы депутатов екатеринбургской думы.

Недавно сообщалось, что проект капитального ремонта подъемных механизмов плотины городского пруда в Екатеринбурге, где планируется установить Краснознаменную группу, получил положительное заключение экспертизы.

Напомним, памятник был варварски демонтирован в ночь с 25 на 26 января 2013 года по распоряжению мэрии и без согласования с горожанами. На монументе размещался Орден Ленина, которым город был награжден в 1973 году за борьбу с фашизмом, героический труд и вклад в научный прогресс. Сам орден был снят еще раньше – в 2009 году.