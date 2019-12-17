Александр Высокинский пообещал вернуть Краснознаменную группу в следующем году

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский снова пообещал вернуть Краснознаменную группу в центр города. Как передает корреспондент Накануне.RU, такое заявление чиновник сделал в ответ на вопрос депутата городской думы от КПФР Андрея Пирожкова.

Обещание о восстановлении советского символа уральской столицы мэр делает не впервые - ранее с его слов предполагалось, что монумент будет восстановлен в 2019 году. Отмечалось, что глава города Высокинский думал над этим вопросом с момента своего назначения на пост мэра, но обнародовал решение только в феврале.

"Мы пока технически прорабатываем возможности реализации этого проекта, я думаю, что в ближайшее время инженеры придумают вариант с учетом замечаний экспертизы, которая проводилась в прошлом. Нужно сделать это безопасно и чтобы не мешало работе Плотины", - рассказал тогда замглавы Екатеринбурга Анатолий Гагарин.

Тогда же в феврале градоначальник заявил: "Время пришло. Мы когда-то ее убрали из-за того, что она немного обветшала. Второй момент - памятники советского периода у нас на балансе муниципалитета не стояли, они были ничьи. Сейчас мы их описали, взяли к себе на баланс. Пришло время посмотреть на Краснознаменную группу".

"У нашего города есть орден Ленина, у области два ордена Ленина. Почему бы это все не совместить в едином символе? Мы восстановим именно ту группу, которая раньше стояла на Плотинке. Сегодня есть много предложений - давайте пластиковую поставим, еще что-то. Нет. Это будет та группа, которая была поставлена изначально. Учитывая, что срезали ее не очень аккуратно, мы ее отреставрируем, у нас получится, и восстановим именно тот самый монумент", - заявил глава города.

Была надежда, что мемориал восстановят к Дню Победы или ко Дню города, однако средства не были выделены. Осенью мэрия объявила, что работы перенесены на 2020 год.

Напомним, памятник был варварски демонтирован в ночь с 25 на 26 января 2013 года по распоряжению мэрии, без всякого предварительного согласования с горожанами. На монументе размещался Орден Ленина, которым Екатеринбург был награжден в 1973 году за героическую борьбу с фашизмом, за героический труд и за вклад в научный прогресс. Орден был снят с постамента еще раньше, в 2009 году.