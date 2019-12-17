Александр Высокинский пообещал вернуть Краснознаменную группу в следующем году

03 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Краснознаменная группа (2014) | Фото: regnum.ru

Александр Высокинский пообещал вернуть Краснознаменную группу в следующем году

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский снова пообещал вернуть Краснознаменную группу в центр города. Как передает корреспондент Накануне.RU, такое заявление чиновник сделал в ответ на вопрос депутата городской думы от КПФР Андрея Пирожкова.
Читайте также:

Обещание о восстановлении советского символа уральской столицы мэр делает не впервые - ранее с его слов предполагалось, что монумент будет восстановлен в 2019 году. Отмечалось, что глава города Высокинский думал над этим вопросом с момента своего назначения на пост мэра, но обнародовал решение только в феврале.

"Мы пока технически прорабатываем возможности реализации этого проекта, я думаю, что в ближайшее время инженеры придумают вариант с учетом замечаний экспертизы, которая проводилась в прошлом. Нужно сделать это безопасно и чтобы не мешало работе Плотины", - рассказал тогда замглавы Екатеринбурга Анатолий Гагарин.

выставка, памятная акция за возвращение Краснознаменной группы(2019)|Фото: Накануне.RU

Тогда же в феврале градоначальник заявил: "Время пришло. Мы когда-то ее убрали из-за того, что она немного обветшала. Второй момент - памятники советского периода у нас на балансе муниципалитета не стояли, они были ничьи. Сейчас мы их описали, взяли к себе на баланс. Пришло время посмотреть на Краснознаменную группу".

"У нашего города есть орден Ленина, у области два ордена Ленина. Почему бы это все не совместить в едином символе? Мы восстановим именно ту группу, которая раньше стояла на Плотинке. Сегодня есть много предложений - давайте пластиковую поставим, еще что-то. Нет. Это будет та группа, которая была поставлена изначально. Учитывая, что срезали ее не очень аккуратно, мы ее отреставрируем, у нас получится, и восстановим именно тот самый монумент", - заявил глава города.

Краснознаменная группа(2018)|Фото: Андрей Алексеев, "Суть времени"

Была надежда, что мемориал восстановят к Дню Победы или ко Дню города, однако средства не были выделены. Осенью мэрия объявила, что работы перенесены на 2020 год.

Напомним, памятник был варварски демонтирован в ночь с 25 на 26 января 2013 года по распоряжению мэрии, без всякого предварительного согласования с горожанами. На монументе размещался Орден Ленина, которым Екатеринбург был награжден в 1973 году за героическую борьбу с фашизмом, за героический труд и за вклад в научный прогресс. Орден был снят с постамента еще раньше, в 2009 году.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Александр Высокинский пообещал вернуть Краснознаменную группу в следующем году

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: краснознаменная группа, возвращение



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 01.10.2020 08:14 Мск Экспертиза одобрила проект восстановления Краснознаменной группы в Екатеринбурге
Ранее 23.09.2020 11:25 Мск Высокинский о Краснознаменной группе: В следующем году мы ее точно откроем
Ранее 17.08.2020 09:38 Мск Возвращение Краснознаменной группы Екатеринбургу отложили еще на год
Ранее 12.03.2020 07:26 Мск На монументе "Краснознаменная группа" может появиться упоминание о "Городе трудовой доблести"
Ранее 04.03.2020 09:59 Мск Высокинский: Краснознаменная группа сохранится в прежнем виде и будет стоять на прежнем месте
Ранее 26.01.2020 09:55 Мск В Екатеринбурге на Плотинке установили табличку с историей Краснознаменной группы

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 04.12.2019 13:45 Мск Скончался легендарный художник, автор Краснознаменной группы в Екатеринбурге
Ранее 07.11.2019 17:51 Мск В годовщину Октябрьской революции в Екатеринбурге требуют вернуть Краснознаменную группу
Ранее 07.10.2019 13:39 Мск Восстановление Краснознаменной группы в Екатеринбурге начнется в 2020 году
Ранее 16.05.2019 13:17 Мск Мэрия Екатеринбурга до сих пор не выделила средства на ремонт Краснознаменной группы
Ранее 18.03.2019 16:12 Мск Возвращение Краснознаменной группы проконтролируют общественники и архитекторы Екатеринбурга
Ранее 22.02.2019 14:37 Мск Высокинский о возвращении Краснознаменной группы: Время пришло
Ранее 20.02.2019 08:07 Мск Краснознаменная группа может вернуться в Екатеринбург ко Дню города
Ранее 15.02.2019 09:24 Мск Вместо Краснознаменной группы в Екатеринбурге предложили установить памятник Петру I
Ранее 14.02.2019 09:42 Мск "Мы восстанавливаем историческую справедливость". Краснознаменную группу могут вернуть на Плотинку в этом году
Ранее 13.02.2019 19:44 Мск Власти Екатеринбурга вернут Краснознамённую группу на Плотинку

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети