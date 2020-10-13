Система защиты от новых инфекций будет создана по поручению Путина

Российский президент Владимир Путин распорядился создать межведомственную комиссию Совбеза по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций.

Как следует из официального интернет-портала правовой информации, решение связано с эпидемией и второй волной COVID-19. Председателем комиссии стал бывший премьер министр России, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.

В числе задач комиссии - изучение возникновения новых заболеваний и оценка внутренних и внешних угроз, связанные с распространением инфекционных заболеваний.

Как сообщалось, практика направления врачей в регионы с проблемной ситуацией по COVID-19 отлажена, заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, если регионы будут обращаться в штаб, будут приниматься решения о взаимопомощи кадрами.