Песков: Регионам помогут при нехватке медиков в ситуации с COVID-19, как это было в период первой вспышки

Практика направления врачей в регионы с проблемной ситуацией по COVID-19 отлажена, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, если регионы будут обращаться в штаб, будут приниматься решения о взаимопомощи кадрами.

Песков напомнил, что это практиковалось в период первой вспышки, так, медики из Москвы направлялись во многие регионы, передает РИА Новости.

Напомним, в мае в Читу прилетела бригада московских медиков, которых мэру столицы Сергею Собянину поручил отправить в Забайкалье президент Владимир Путин. Они помогали местным врачам бороться с коронавирусом.