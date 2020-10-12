12 Октября 2020
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Сериал &quot;Эпидемия&quot; (2020) | Фото: Кинопоиск

Стивен Кинг высоко оценил российский сериал по роману Яны Вагнер "Вонгозеро"

На международной платформе “Нетфликс” стартовал показ российского сериала “Эпидемия” по роману Яны Вагнер “Вонгозеро”, его перевели на 12 языков, название изменили на “To the lake”. Проект высоко оценил автор хорроров Стивен Кинг.

Мастер ужаса в своем Твиттере он написал восторженный отзыв к сериалу “Эпидемия”: “Чертовски хороший российский сериал на Nеtfliх. Четыре вещи, которые надо знать: 1) там чума; 2) много снега и холода; 3) все пьют водку; 4) небольшой спойлер: мелкий парень — заноза в заднице”.

Американский писатель-фантаст Стивен Кинг о сериале "Эпидемия"(2020)|Фото: twitter.com/StephenKing

“Операторская работа очень крута. Кое-что снято вверх ногами. Почему? Не знаю”, - добавил романист.

Примечательно, что роман “Вонгозеро” был написан еще в 2011 году, по сюжету книги, в мире появляется смертельный вирус гриппа (симптомы - сильный кашель и обесцвечивание глаз), несколько семей решают спастись на отдаленном озере в лесах Карелии, чтобы пережить эпидемию. Заключительная серия вышла 3 января 2020 года, но была удалена с онлайн-платформы “Премьер”, предположительно из-за жестоких сцен ликвидации мирного населения ОМОНом во время пандемии.

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Стивен Кинг высоко оценил российский сериал по роману Яны Вагнер "Вонгозеро"

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Теги: ситвен кинг, сериал, вонгозеро, эпидемия, яна вагнер



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