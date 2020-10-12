12 Октября 2020
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коллаж, Великобритания, Сергей Скрипаль, смерть, спецсредство Новичок, давление (2018) | Фото: Накануне.RU

Евросоюз продлил антироссийские санкции, касающиеся дела Скрипалей

Европейский союз продлил антироссийские санкции по химоружию, в том числе касающиеся дела Скрипалей.

Как сообщает РИА Новости, меры продлены до 16 октября 2021 года.

В январе 2019 года Совет ЕС по иностранным делам утвердил введение санкций в отношении лиц, которых в Евросоюзе считают причастными к "делу Скрипалей".

В список включены глава ГРУ, его заместитель, а также два "сотрудника" ведомства. В ЕС назвали их "ответственными за транспортировку и применение в Солсбери нервно-паралитического вещества 4 марта 2018 года".

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Евросоюз продлил антироссийские санкции, касающиеся дела Скрипалей

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Теги: евросоюз, санкции, россия



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