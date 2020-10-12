Глава Сургутского района стал "Менеджером года"

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой стал победителем XXIII конкурса "Менеджер года", который провела международная академия менеджмента, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы района.

Целью конкурса является отбор, развитие и поддержка успешных руководителей предприятий, организаций всех форм собственности, государственных и муниципальных служащих, руководителей НКО, а также руководителей социально и экономически значимых проектов, обладающих высоким уровнем развития лидерских качеств и управленческих компетенций.

Глава района представил на конкурс результаты своей работы за прошлый год. Так, в 2019 г. Сургутский район участвовал в реализации шести национальных проектов - "Жилье и городская среда", "Демография", "Образование", "Малое и среднее предпринимательство", "Экология", "Культура". Финансирование нацпроектов превысило миллиард и составило 1,67 млрд руб.

При этом более 890 млн руб. - деньги из федерального и окружного бюджетов и почти 177 млн - средства местного бюджета.

Самым "дорогим" национальным проектом стал проект "Жилье и городская среда". На него ушло 957,5 млн руб., что составляет 90% финансирования. Так, в регионе активно решают наиболее актуальную для Ханты-Мансийского автономного округа проблему - расселения аварийного жилья.

Реализацию программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья за счет муниципального бюджета Трубецкой, при поддержке думы района, начал еще в 2017 г.

В Сургутском районе около 60% жилищного фонда является ветхим и аварийным. Привлечение средств из вышестоящих бюджетов позволило муниципалитету организовать качественную работу с застройщиками и оптимизировать административные процедуры. Результаты: с 35,9 тыс.кв.м введенного на территории района жилья за 2016 год до 57 тыс.кв.м. в 2019 году. Это позволило только в 2019 году расселить 24,6 тыс.кв.м непригодного жилищного фонда (в 2016 году – 8 тыс.кв.м.) и улучшить жилищные условия – для 1134 жителей района, - сообщили в пресс-службе администрации Сургутского района.

Кроме того, в Сургутском районе с 2017 г. активно строятся спортивные объекты. Для сравнения - в 2015-2016 г. было построено три тренажерных комплекса, а за 2017-2019 - 29. Из них - 23 плоскостных сооружения, пять спортивных залов и один спорткомплекс. В ближайшие два года в районе возведут еще 12 плоскостных спортивных сооружений и два стационарных – спортивный зал и плавательный бассейн. Благодаря этому число граждан, занимающихся спортом возросло до 50%. И на этом власти муниципалитета останавливаться не планируют.

Серьезные подвижки идут и в образовательном процессе. С 2016 по 2018 годы создано 1094 новых места в общеобразовательных организациях за счет перепрофилирования помещений.

"Исчерпав данный ресурс в 2019 году на условиях ГЧП нами были заключены соглашения на строительство двух школ в самых низкообеспеченных местами поселениях – ввод школ осуществится в 2021 году. Затем запланировано строительство еще одной школы. Еще в 2017 году мы в администрации обсуждали новые образовательные технологии и приняли решение о расширении материально-технической и интеллектуальной базы наших учреждений образования. В 2018 году был приобретен мобильный технопарк для обеспечения потребностей детей всего района, в 2019 году приобретен стационарный технопарк для самого крупного поселения района. Для педагогов на постоянной основе организовано повышение квалификации, внедрены и развиваются технические направления развития детей (робототехника, конструирование и моделирование), активно идет развитие волонтерского движения".

Также в районе ведется работа по ремонту и открытий клубов, детских школ искусств, домов культуры, ликвидация несанкционированных свалок и их рекультивация, очистка береговых полос от промышленных отходов. В 2020 г. будет проведен заключительный этап рекультивации полигона ТБО.

Еще одним достижением района стало развитие малого и среднего бизнеса. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства за 2019 год приросло почти на 3%. Сургутский район является единственным муниципалитетом Югры, показывающим стабильный прирост бизнеса на протяжении нескольких лет.

"Своим главным профессиональным достижением считаю не почетные награды и звания, а доверие жителей нашего района. По результатам последнего опроса общественного мнения удовлетворенность граждан деятельностью органов местного самоуправления района по итогам 2019 года составила 74%, что на 11% выше показателя 2016 года. И в дальнейшем моя работа будет ориентирована исключительно на запросы жителей", - отмечает Андрей Трубецкой.

Он также дал оценку "идеальному менеджеру". По мнению главы района - это эффективный менеджер, нацеленный на получение результата с наименьшими затратами ресурсов и времени. Для этих целей, в первую очередь, такой человек должен отличаться высоким уровнем развития самодисциплины, быть требовательным к себе, владеть навыками эффективной организации собственной деятельности во времени и пространстве, а также умении организовать деятельность других: ставить четкие задачи, не "бояться" делегировать.