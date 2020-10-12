Во Франции и Японии зафиксировано резкое ухудшение психического состояния граждан из-за ограничений

12 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что такое экспресс-суды по отобранию детей

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество За рубежом
депрессия грусть тоска отчаяние (2016) | Фото: паникинет.рф

Во Франции и Японии зафиксировано резкое ухудшение психического состояния граждан из-за ограничений

Психологи и психиатры Франции опубликовали открытое письмо, в котором выразили тревогу по поводу роста осложнений психического здоровья граждан страны. Отмечается, что с начала введения "коронавирусных" ограничений резко выросло число депрессий, стрессов, состояний тревоги и т.п. Они потребовали от правительства выделения средств на психологическую помощь, так как люди страдают от мер, которые вводят власти.
Читайте также:

По данным опроса Ipsos, 69% французов отмечают ухудшение своего душевного состояния.

В Японии около 90% молодых женщин испытывают негативные последствия для своего здоровья. Таков результат опроса, проведенного токийским центром Bond project. Причем 70% вообще заявили, что думают о самоубийстве. Они также отмечают, что не чувствуют себя в безопасности дома.

Примечательно, что переход на удаленную работу плохо повлиял на 96% опрошенных. Одинокими чувствуют себя 61%, о бессоннице сообщили 52%, а 36% заявили, что занимались самоистязанием.

В России и других странах врачи также отмечают многочисленные проблемы с психикой в связи с ограничениями. В частности, указывается на стрессовую кардиомиопатию - относительно редкое до последних пор заболевание, поражающее сердце, когда на фоне острого эмоционального стресса резко снижается способность сердечной мышцы перекачивать кровь.

Как сообщало Накануне.RU, у российских школьников на дистанционном режиме почти поголовно проявились неблагополучные психические реакции.

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил недавно, что "в долгосрочной перспективе вероятно увеличение количества и серьезности проблем психического здоровья" населения из-за коронавирусных ограничений.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Во Франции и Японии зафиксировано резкое ухудшение психического состояния граждан из-за ограничений

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: коронавирус, психические расстройства



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети