Во Франции и Японии зафиксировано резкое ухудшение психического состояния граждан из-за ограничений

Психологи и психиатры Франции опубликовали открытое письмо, в котором выразили тревогу по поводу роста осложнений психического здоровья граждан страны. Отмечается, что с начала введения "коронавирусных" ограничений резко выросло число депрессий, стрессов, состояний тревоги и т.п. Они потребовали от правительства выделения средств на психологическую помощь, так как люди страдают от мер, которые вводят власти.

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По данным опроса Ipsos, 69% французов отмечают ухудшение своего душевного состояния.

В Японии около 90% молодых женщин испытывают негативные последствия для своего здоровья. Таков результат опроса, проведенного токийским центром Bond project. Причем 70% вообще заявили, что думают о самоубийстве. Они также отмечают, что не чувствуют себя в безопасности дома.

Примечательно, что переход на удаленную работу плохо повлиял на 96% опрошенных. Одинокими чувствуют себя 61%, о бессоннице сообщили 52%, а 36% заявили, что занимались самоистязанием.

В России и других странах врачи также отмечают многочисленные проблемы с психикой в связи с ограничениями. В частности, указывается на стрессовую кардиомиопатию - относительно редкое до последних пор заболевание, поражающее сердце, когда на фоне острого эмоционального стресса резко снижается способность сердечной мышцы перекачивать кровь.

Как сообщало Накануне.RU, у российских школьников на дистанционном режиме почти поголовно проявились неблагополучные психические реакции.

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил недавно, что "в долгосрочной перспективе вероятно увеличение количества и серьезности проблем психического здоровья" населения из-за коронавирусных ограничений.