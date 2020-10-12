12 Октября 2020
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Общество За рубежом
Дональд Трамп (2020) | Фото: Первый канал

Эксперты опасаются за психику Трампа из-за препаратов от коронавируса

Лекарства, которые принимает переболевший COVID-19 президент США Дональд Трамп, могут негативно сказаться на его психике. Об этом изданию The New York Times заявил профессор Массачусетского технологического института Випин Наранг.

Дело в том, что американский лидер, помимо препарата "Ремдесивир", принимал дексаметазон — стероид, который может вызывать у человека чувство эйфории, внезапные приливы энергии и даже ощущение неуязвимости.

Эксперт считает, что в связи с приемом препарата повышается риск принятия президентом США неадекватных решений относительно применения ядерного оружия. Он обратил внимание, что после выздоровления у Трампа возросла склонность к непредсказуемым поступкам, передает Regnum.

Ранее стали известны подробности об одном из препаратов, которым лечили 74-летнего Дональда Трампа, заразившегося коронавирусом. По данным сингапурского издания Straits Times, президент США получал экспериментальный "коктейль из антител", полученный из крови трех сингапурцев, переболевших коронавирусом.

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Эксперты опасаются за психику Трампа из-за препаратов от коронавируса

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Теги: дональд трамп, коронавирус, дексаметазон



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