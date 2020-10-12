12 Октября 2020
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смартфон (2020) | Фото: ptzgovorit.ru

Назван "срок жизни" коронавируса на экранах смартфонов

Ученые из Австралийского центра готовности к борьбе с заболеваниями определили срок жизни коронавируса SARS-CoV-2 на различных поверхностях. Результаты исследования опубликованы в Virology Journal.

Так, выяснилось, что на стекле, виниле, нержавеющей стали и банкнотах вирус при температуре 20 градусов Цельсия может оставаться жизнеспособным до 28 дней.

При возрастании температуры выживаемость SARS-CoV-2 падает: при температуре +30 градусов коронавирус "живет" около двух недель, а при +40 градусах погибает за несколько суток.

Как сообщает Regnum, ученые предупредили, что самыми опасными среди постоянно используемых людьми предметов являются смартфоны – их дезинфицируют гораздо реже, чем другие поверхности и руки.

Ранее стало известно, что коронавирус может передаваться через мельчайшие частицы в воздухе. Об этом сообщили почти 240 ученых из 32 различных стран, которые просят Всемирную организацию здравоохранения признать этот вид передачи значительным фактором распространения инфекции.

Как отмечает ВОЗ, COVID-19 преимущественно распространяется через крупные капли, которые попадают на поверхности при кашле или чихании больного. Однако эксперты утверждают, что вирус способен передаваться через мельчайшие частицы, которые сохраняются в воздухе внутри помещений.

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Назван "срок жизни" коронавируса на экранах смартфонов

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Теги: коронавирус, смартфон, купюры



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