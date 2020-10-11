11 Октября 2020
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Политика В бывшем СССР За рубежом
Задержание под Минском наемников из ЧВК &quot;Вагнер&quot; (2020) | Фото: relrus.ru

"Мышь на самом высоком уровне". Куратор задержания бойцов ЧВК Вагнера объяснил провал операции

Представитель украинских спецслужб, курировавший спецоперацию по задержанию россиян, предполагаемых бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера, раскрыл детали ее провала, передает Obozrevatel. В интервью на телеканале "Прямой" сотрудник спецслужб, представленный как Богдан, рассказал, что идея выманить на Украину воевавших в Донбассе россиян появилась в Главном управлении разведки Министерства обороны.

"У нас на самом высоком руководстве государства сидит "мышь". Такая огромная "мышь", явно с возможностями позвонить кому-то туда и сказать об этом. Это не уровень уборщицы, секретарши или лица, которое моет окна. Это уровень должен быть такой, чтобы его там услышали такие люди и таким образом, чтобы произошло то, что произошло. На уровне межпрезидентском, понимаете?" - заявил Богдан.

После провала операции из руководства спецслужб были уволены почти все сотрудники, работавшие над ней. Против них возбуждены уголовные дела, добавил куратор, пишет Lenta.ru.

По всей видимости, СБУ хотела выманить "вагнеровцев", чтобы использовать для обмена пленными с Россией.

Напомним, 29 июля в Белоруссии были задержаны 33 россиянина. Власти заявили, что это бойцы ЧВК Вагнера, которые собирались организовать массовые беспорядки перед президентскими выборами 9 августа. Выяснилось, что некоторые из них имели украинское гражданство и воевали в Донбассе. Киев запросил экстрадицию, но задержанных отпустили, они вернулись в Россию.

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"Мышь на самом высоком уровне". Куратор задержания бойцов ЧВК Вагнера объяснил провал операции

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Теги: ЧВК Вагнера, СБУ



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