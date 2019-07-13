Двух подростков в Пермском крае обвиняют в групповом изнасиловании

Ушло в суд уголовное дело в отношении двух 17-летних жителей Кочевского района Пермского края, сообщили Накануне.RU в СУ СК РФ по Пермскому краю.

Их обвиняют в нарушении неприкосновенности жилища и в групповом изнасиловании.

По версии следствия, в ночь на 9 апреля, молодые люди, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сломали окно на веранде односельчанки и ворвавшись к ней в дом, изнасиловали потерпевшую, угрожая ей и применяя по отношении к ней насилие.