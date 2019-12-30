17 Октября 2020
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Политика В России За рубежом
скрин, соцсети, шуршев, фбк (2019) | Фото:скрин, соцсети

Экс-глава Штаба Навального в Петербурге Шуршев после гей-скандала лишился семьи, работы и сбежал в Европу

Бывший глава штаба Навального в Петербурге Александр Шуршев был вынужден уехать в Европу после того, как в Сеть попало его гей-видео. Навальный выгнал его из штаба, а мать не хочет принимать такие увлечения сына.

В начале ноября штаб Навального в Петербурге лишился своего руководителя Александра Шуршева, его место заняла Ирина Фатьянова, экс-сотрудница израильской спецслужбы «Натив». Молодой оппозиционер лишился престижного места после того, как в Сеть попало гей-видео с участием Шуршева и его партнёра Михаила Обозова.

скрин, соцсети, компромат(2019)|Фото:скрин, соцсети

И хотя оппозиция утверждала, будто Шуршев просто отправлен в отпуск после напряжённой избирательной кампании, на деле оказалось совсем иначе. Как сообщил источник, молодой человек уже два месяца проживает в Европе, преимущественно в Чехии. Туда он был вынужден уехать после того, как от него отвернулись бывшие работодатели, друзья и даже семья. Мать не смогла смириться с настолько либеральным увлечением сына, а сам Шуршев не стал ради неё отказываться от гей-отношений. Однако и его партнер не смог справиться с обнародованием домашнего видео и последовавшей на него реакцией.

Оппозиционная тусовка хотя и лояльно относится к разного рода сексуальным извращениям, но прекрасно понимает, что в России они ставят крест на политической карьере. В связи с этим ни одно общественное движение не готово сотрудничать с политиками, попавшимися на гей-скандалах. По факту у Шуршева не осталось ни одного покровителя или заказчика.

Сам либерал, вероятно, это прекрасно понимает, поэтому рассчитывает остаться в Чехии надолго. Сейчас он проходит курсы по переквалификации в одном из пражских учебных заведений. Так как у Шуршева имеется юридическое образование, вполне возможно, он займётся деятельностью, не связанной с политикой.

Тем более, что в Европе своего гей-видео молодой человек может не стесняться, а использовать его как рекомендацию. Вот только разыграть карту гей-беженца из России у него не удастся, ведь работы его лишило не российское правительство, а борец за всё либеральное Алексей Навальный. Пока же Шуршев посещает чешские достопримечательности и делится фотографиями с подписчиками в соцсетях.

скрин, соцсети, шуршев, фбк(2019)|Фото:скрин, соцсети

Таким образом Шуршев стал жертвой лицемерия либеральной оппозиции, которую сам же несколько лет поддерживал. Поддержка секс-меньшинств со стороны Навального оказалась очередной фикцией, как только речь зашла о его работниках. Блогер сразу избавился от одного из своих фаворитов, лишь бы не пачкаться в чужом скандале, и судьбу Шуршева рискует повторить любой либерал, не разборчивый в своих увлечениях.

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Экс-глава Штаба Навального в Петербурге Шуршев после гей-скандала лишился семьи, работы и сбежал в Европу

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Теги: шуршев, навальный, штаб фбк, гей-скандал, ирина фатьянова



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