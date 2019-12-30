Порошенко и его соратники резко осудили состоявшийся обмен пленными между Киевом и Донбассом

Бывший украинский президент Петр Порошенко резко раскритиковал состоявшийся обмен пленными и удерживаемыми лицами между Украиной и республиками Донбасса за то, что Украина освободила "беркутовцев". По его мнению, это "оборвет последние ниточки" к Кремлю, который будто бы и расстреливал людей на "евромайдане".

Олигарх считает, что новый обмен пленными понадобился исключительно для того, чтобы "замести преступления" сотрудников "Беркута". При этом он не упомянул о том, что мешало за 5 лет его нахождения у власти доказать вину хотя бы одного из них.

Кум Порошенко экс-генпрокурор Юрий Луценко тоже решительно осудил освобождение "беркутовцев". По его словам, власть на завершающей стадии "разрушает справедливость", которую он годами строил, вынося приговоры "террористам".

Бывший депутат Рады Владимир Парасюк, причастный, по некоторым показаниям, к расстрелам на "евромайдане", заявил, что освобождение "беркутовцев" - это "план Путина".

Как сообщало Накануне.RU, на Украине многие критикуют состоявшийся обмен и по другим соображениям - как обмен одних граждан страны на других.

Однако многие приветствуют обмен как возможный шаг к миру. Так, юрист Андрей Портнов написал, что недовольство Порошенко освобождением "беркутовцев" вызвано тем, что заказчиком расстрелов выступал сам олигарх.

Президент Владимир Зеленский назвал обмен "непростым политическим решением" и своим долгом, а также выразил благодарность всем лидерам "Нормандской четверки", на встрече которых был согласован обмен. Недавно жители страны назвали сентябрьский обмен осужденными с Россией главным событием года.