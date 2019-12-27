Иван Охлобыстин назвал Водонаеву "проституткой" за совет "не рожать рабов этому государству"

Российский актер и многодетный отец Иван Охлобыстин высказался о совете россиянкам "не рожать этому государству рабов", передает корреспондент Накануне.RU.

Автора этого совета Охлобыстин назвал "проституткой". Имени того, к кому обращено это высказывание, актер не называет, однако, судя по всему, речь идет об известной уроженке Тюмени, экс-участницы "Дома-2" и постоянной гостье различных телешоу Алене Водонаевой. Недавно она высказалась о запретах на аборт и многодетных семьях – "нищебродах".

"Еще одна проститутка посоветовала "не рожать этому государству рабов". Хорошо бы ввести на телевизионных каналах определенный ценз на должность телеведущих - ограждать соотечественников от дам с пониженной социальной ответственностью", - написал актер на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" и посоветовал "катиться в то государство и жениться хоть на собаках".

Напомним, Водонаева заявила, что в России рожают либо богачи, либо необразованное быдло, в большинстве своем.

"Первые заботятся о том, чтобы было кому потратить их состояния в ближайшие века. А вторым не хватает ума и ответственности осознать, что воспитать ребенка в России — это не просто идти по накатанной и покупать кроме привычных сырков в "Пятерочке", баночку детского питания и подгузники", - высказалась уроженка Тюмени. Она заявила, что презирает семьи, которые живут в нищете и рожают много детей.

Звезда призвала: "Не надо рожать рабов этому государству. Наша страна не может позволить своему среднестатистическому гражданину заводить детей исходя из одного только желания, так что копим деньги и строим карьеру, милые".