Охлобыстин извинился перед проститутками после критики Водонаевой за совет "не рожать рабов"

Известная уроженка Тюмени, экс-участница "Дома-2" и постоянная гостья различных телешоу Алена Водонаева и российский актер и многодетный отец Иван Охлобыстин обменялись новой порцией оскорблений, передает корреспондент Накануне.RU.

Алена Водонаева в своем Instagram заявила, что высказывание Охлобыстина ее удивило, поскольку она думала, что ему "уже давно за 70" и его "уже не интересуют проститутки". Однако она пообещала, что если на старости решит заняться этой "древнейшей профессией", то пришлет прайс. Также она выразила мнение, что многодетный отец и актер плохо защищает свою позицию и едва ли защитит ее, используя такие аргументы.

"Ему не понравилось, что многие сочли мои слова о "рабах государства" справедливыми, и он не нашел ничего лучше, чем назвать меня проститукой. Ну, а где хотя бы проповедь? Это кстати, поведение не культурного и образованного человека, а типичного быдла, которое вместо диалога (хотя его мнение я не спрашивала!) или каких-то вменяемых аргументов скатывается к оскорблениям", - заявила она, добавив, что "некоторым надо предохраняться с особой внимательностью".

Тажке Водонаева высказалась в поддержку абортов.

"Мы же не хотим, чтобы наши женщины умирали в подпольных кабинетах мясных лавок? Мы же не хотим скатиться в средневековье?" - высказалась Алена Водонаева, посоветовав Охлобыстину пользоваться мозгом "по прямому его назначению".

На стене Ивана Охлобыстина в социальной сети "ВКонтакте" после этого появилась новая надпись.

"Нет, не проститутка. Простите меня проститутки. У вас по нужде, а у них от жира", - говорится в посте.

Напомним, звездный скандал разгорелся после того, как Водонаева заявила, что в России рожают либо богачи, либо необразованное быдло, в большинстве своем.

"Первые заботятся о том, чтобы было кому потратить их состояния в ближайшие века. А вторым не хватает ума и ответственности осознать, что воспитать ребенка в России — это не просто идти по накатанной и покупать кроме привычных сырков в "Пятерочке", баночку детского питания и подгузники", - высказалась уроженка Тюмени. Она заявила, что презирает семьи, которые живут в нищете и рожают много детей.

Звезда призвала: "Не надо рожать рабов этому государству. Наша страна не может позволить своему среднестатистическому гражданину заводить детей исходя из одного только желания, так что копим деньги и строим карьеру, милые".