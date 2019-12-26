"Не надо рожать рабов этому государству": известная тюменка поддержала Ольгу Глацких

Известная уроженка Тюмени, экс-участница "Дома-2" и постоянная гостья различных телешоу Алена Водонаева (2,1 млн подписчиков в Instagram) высказалась о запретах на аборт и многодетных семьях – "нищебродах". На эти размышления 37-летнюю Водонаеву натолкнула рекомендация самарского минздрава для частных клиник отказаться от проведения абортов.

"Так наши власти борются с вымиранием населения России, и виноваты в этом все, кроме заботливых политиков. "Государство вас не просило рожать", — говорила Ольга Гладских, которая единственная оказалась честна и права. К сожалению, мы живем в нищей и жадной стране, и если вы не уверены, что сможете обеспечить знаниями и медициной, пищей и одеждой себя и ребенка, то просто не надо рожать. Я не могу представить, как справляются семьи, в которых по два, три, четыре ребенка, а живут они на две среднестатистические зарплаты?" – пишет в Instagram Водонаева (авторские орфография и пунктуация в цитатах сохранены – прим. ред.).

Алена Водонаева

"В России рожают либо богачи, либо необразованное быдло, в большинстве своем. Первые заботятся о том, чтобы было кому потратить их состояния в ближайшие века. А вторым не хватает ума и ответственности осознать, что воспитать ребенка в России — это не просто идти по накатанной и покупать кроме привычных сырков в "Пятерочке", баночку детского питания и подгузники. К сожалению, многие дети в России появляются не от жажды отцовства и материнства, а от банального желания потрахаться, - заключает дважды разведенная Водонаева, воспитывающая школьника-сына. - Я презираю семьи, которые живут в нищите и рожают по три-четыре ребенка. Зачем? На что их растить? На сэкономленные деньги от льгот для многодетных семей? Или дожидаться пока какой - нибудь мэр не увидит сюжет о вашей тяжелой жизни в региональном ток-шоу, и не подарит вам квартиру в новостройке?".

Звезда призвала: "Не надо рожать рабов этому государству. Наша страна не может позволить своему среднестатистическому гражданину заводить детей исходя из одного только желания, так что копим деньги и строим карьеру, милые".