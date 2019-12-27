13 Октября 2020
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Общество В России
коллаж, карта России, флаг России, общество, люди, население (2018) | Фото: Накануне.RU

Россиян станет меньше, но жить будут дольше: Росстат прогнозирует убыль населения в ближайшие 16 лет

Население России на начало 2020 года составит 146,741 миллиона человек, а к началу 2036 года уменьшится до 142,993 миллиона человек.

Такой прогноз представили в Федеральной службе государственной статистики.

При этом Росстат отмечает, что это средние цифры. По высокому прогнозу численность может увеличиться до 150,1 млн человек, по низкому - сократиться до 134,3 млн.

Средняя продолжительность жизни, как ожидают в ведомстве, вырастет с 73,4 года в 2020 году до 79,1 года в 2035-м, пишет Regnum.

Ранее в Кремле прокомментировали данные Росстата, согласно которым естественная убыль населения в стране по итогам 2019 года станет самой высокой за 11 лет. Национальная цель — обеспечить устойчивый естественный рост численности населения, поставленная в майском указе президента, в 2019 году выполнена не будет.

Основной причиной естественной убыли остается сокращение рождаемости. В январе—октябре 2019 года этот показатель составил 1,250 млн человек, что на 102,6 тыс. меньше, чем в прошлом году. Снижение рождаемости фиксируются в 80 из 85 российских регионов.

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Россиян станет меньше, но жить будут дольше: Росстат прогнозирует убыль населения в ближайшие 16 лет

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Теги: убыль населения, росстат



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