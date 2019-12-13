Песков назвал "очень неприятной" демографическую ситуацию в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал данные Росстата, согласно которым естественная убыль населения в стране по итогам 2019 года станет самой высокой за 11 лет.

Данные о быстром увеличении естественной убыли населения России прогнозировались, заявил он. Сейчас эта яма находится в своей кульминации, добавил Песков.

"Ситуация, безусловно, очень неприятная, собственно, сошлись две демографические ямы в одну", - цитирует пресс-секретаря РБК.

Песокв отметил, что ситуация в демографии - это "результат прошедших десятилетий". Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что на минимизацию последствий направлен целый набор мер, в частности, нацпроекты.

Как отмечалось, естественная убыль населения в последние годы наблюдалась не всегда. В 2013–2015 годах был естественный прирост, однако с 2016 года население России без учета мигрантов снова начало сокращаться. Убыль населения продолжает ускоряться, и в правительстве признают ее катастрофической.

Основной причиной естественной убыли остается сокращение рождаемости. В январе—октябре 2019 года этот показатель составил 1,250 млн человек, что на 102,6 тыс. меньше, чем в прошлом году. Снижение рождаемости фиксируются в 80 из 85 российских регионов.