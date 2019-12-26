В Уфе вынесли приговор трем полицейским, обвиняемым в изнасиловании дознавательницы

Кировский районный суд Уфы вынес приговор трем бывшим полицейским, обвиненным в изнасиловании дознавательницы на рабочем месте.

Павел Яромчук получил шесть лет колонии, Эдуард Матвеев и Салават Галиев – по семь, передает РИА Новости.

Напомним, в октябре прошлого года 23-летняя дознаватель из Уфы заявила о групповом изнасиловании, фигуранты дела - трое полицейских, которые были уволены со службы.

Дома и на работе у подозреваемых прошли обыски. В МВД уточнили, что это начальники отделов по Уфимскому, Кармаскалинскому районам и отдела по вопросам миграции Уфимского района.

Как выяснилось, дознаватель из Уфы, которую изнасиловали, является дочерью начальника силового подразделения республиканского МВД.

Изначально все подозреваемые находились в СИЗО. Но в апреле и мае мера пресечения в отношении их была изменена на домашний арест.