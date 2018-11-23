В СК заявили, что знали о возможном алиби обвиняемых в изнасиловании дознавателя в Уфе

Адвокат заявил, что двое бывших сотрудников полиции, обвиняемых в изнасиловании дознавательницы в Уфе, имеют алиби.

По словам юриста Асляма Халикова, в то время, когда было совершено преступление, они отсутствовали в здании отдела полиции. Перемещения обвиняемых были отслежены по камерам видеонаблюдения и их сотовым телефонам, сообщает агентство "Башинформ".

Следствие заявило, что изначально располагало записями с камер видеонаблюдения. Сейчас устанавливается точный период совершения нападения.

Как сообщает Regnum, ранее потерпевшая отказалась пройти обследование на полиграфе.

Напомним, суд отказался отпустить из-под ареста обвиняемых в изнасиловании коллеги бывших полицейских.

Преступление произошло в здании отдела по вопросам миграции в ночь с 29 на 30 октября. Возбуждено уголовное дело по двумя статьям.

Дома и на работе у подозреваемых прошли обыски, они были уволены. В МВД уточнили, что это начальники отделов по Уфимскому, Кармаскалинскому районам и отдела по вопросам миграции Уфимского района.

Как выяснилось, дознаватель из Уфы, которую изнасиловали, является дочерью начальника силового подразделения республиканского МВД.