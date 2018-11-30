На теле дознавательницы из Уфы, обвинившей коллег в групповом изнасиловании, обнаружили ДНК всех подозреваемых

На теле дознавательницы из Уфы, обвинившей коллег в групповом изнасиловании, обнаружили ДНК всех троих подозреваемых. Информацию о результатах экспертизы опубликовал сегодня Mash.

По данным Telegram-канала, эксперты нашли ДНК всех троих на теле девушки и подтвердили факт сексуального насилия. Самое важное - установлено время в пределах с 19.00 до 21.00.

В СК данные канала не комментируют.

Напомним, на времени нападения строилось алиби подозреваемых - адвокаты упирали на то, что во время предполагаемого нападения их клиенты отсутствовали в здании отдела полиции. Перемещения обвиняемых были отслежены по камерам видеонаблюдения и их сотовым телефонам.

Ранее суд отказался отпустить из-под ареста обвиняемых в изнасиловании коллеги бывших полицейских. Преступление произошло в здании отдела по вопросам миграции в ночь с 29 на 30 октября. Возбуждено уголовное дело по двумя статьям.

Дома и на работе у подозреваемых прошли обыски, они были уволены. В МВД уточнили, что это начальники отделов по Уфимскому, Кармаскалинскому районам и отдела по вопросам миграции Уфимского района.

Как выяснилось, дознаватель из Уфы, которую изнасиловали, является дочерью начальника силового подразделения республиканского МВД.