11 Ноября 2018
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Общество Приволжский ФО

Глава Башкирии попросил прекратить травлю полицейских после секс-скандала

Глава Башкирии Радий Хабиров, поздравляя работников органов внутренних дел с праздником, призвал прекратит травлю полицейских из-за скандала с изнасилованием. По словам Хабирова из-за отдельных "коллег" под удар попали все сотрудники, передает корреспондент Накануне.RU.

О групповом изнасиловании заявила 23-летняя дознаватель из Уфы, фигуранты дело - трое полицейских, которые уже уволены со службы.

Хабиров впервые прокомментировал инцидент на своей странице в соцсети. Глава республики отметил, что у полицейских даже в профессиональный праздник не радостные лица.

"После того, как несколько их "коллег" прогремели на всю страну - каких только проклятий в свой адрес они не услышали. А я вот смотрю на них и вижу людей, у которых тяжелая жизнь и трудная, низкооплачиваемая и неблагодарная работа. И если мы их сейчас не поддержим, то кому будем кричать "помогите", в случае чего? Понятно, что порядка и в их рядах должно стать больше, но надо уже заканчивать травлю и продолжать дальше работать бок о бок, чтобы жизнь людей становилась лучше", - написал Хабиров.

Как сообщало Накануне.RU, суд отказался отпустить из-под ареста обвиняемых в изнасиловании коллеги бывших полицейских.

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Глава Башкирии попросил прекратить травлю полицейских после секс-скандала

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Теги: Радий Хабиров, изнасилование, Уфа



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