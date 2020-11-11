Суд отправил на пересмотр дело об изнасиловании дознавательницы в Уфе

Шестой кассационный суд общей юрисдикции в Самаре отменил приговор в отношении экс-полицейских Салавата Галиева, Эдуарда Матвеева и Павла Яромчука из Уфы по делу об изнасиловании дознавательницы.

Напомним, в октябре 2018 года 23-летняя дознаватель из Уфы заявила о групповом изнасиловании, фигуранты дела - трое полицейских, которые были уволены со службы. В декабре прошлого года Кировский суд Уфы назначил всем троим реальные сроки лишения свободы.

В июне 2020 года Верховный суд Башкирии полностью оправдал двух бывших начальников отделов полиции Эдуарда Матвеева и Салавата Галиева по делу об изнасиловании дознавательницы. Третьему фигуранту дела Павлу Яромчуку сократили срок лишения свободы с шести лет до четырех.

Шестой кассационный суд определил данный приговор Верховного суда Башкирии отменить. Материалы направлены на новое апелляционное рассмотрение в новом составе суда, передает Regnum.

В отношении трех фигурантов уголовного дела была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок три месяца.