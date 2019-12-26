Новак: Санкции не помешают достроить "Северный поток — 2"

Газопровод "Северный поток – 2" будет достроен независимо от санкций.

Как сообщил глава Минэнерго Александр Новак, осталось уложить чуть менее 160 км трубы. Министр отметил, что рано говорить о том, что швейцарская компания Allseas не сможет завершить строительство газопровода, так как она ждет разъяснений по поводу санкций от американского Минфина, сообщает РИА "Новости".

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал санкции, введенные американским парламентом в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2". Из-за них, напомним, накануне остановилась прокладка газопровода в Балтийском море – эту работу выполняла швейцарская компания Allseas.

Ранее корабли Allseas вышли из района работ по укладке газопровода. А несколько дней назад стало известно, что американские сенаторы Рон Джонсон и Тед Круз пытаются оказать давление на компанию.