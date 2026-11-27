Губернатор Сергей Ситников в прямом эфире ответил на вопросы костромичей

Накануне состоялась прямая линия с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым. Трансляция осуществлялась в эфире ГТРК "Кострома" на телеканале «Россия 24», в эфире «Радио России», в официальных группах Костромской области в соцсетях, а также на личной странице губернатора ВКонтакте и на сайте телеканала.

Одним из значимых вопросов был процесс формирования бюджета региона.

Губернатор Сергей Ситников в своем ответе подчеркнул, что принципиальная позиция региональных властей - это обеспечение социальные обязательства. В частности, в главном финансовом документе предусматривается повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и поддержка муниципалитетов. Будут повышены требования в части обеспечения эффективного использования средств. При этом, в целях сокращения расходов намечено сокращение аппарата государственных и муниципальных служащих.

Костромичка Елена Смирнова обратилась к главе региона с просьбой рассказать о системе подготовки медицинских кадров в регионе. Губернатор сообщил, что меры поддержки и развитие целевого направления дают существенные результаты. Так, за 3 года в медицинские организации Костромской области уже трудоустроено 277 молодых специалистов. Прослеживается динамика снижения среднего возраста медиков. Если несколько лет назад он составлял более 50 лет, то на данный момент - 48.

От жителя Шарьи поступило сообщение, что в одной из школ не удается найти преподавателей по химии и физике. Глава региона отметил, что кадровый вопрос актуален и в педагогической сфере, несмотря на действующий широкий перечень выплат и льгот.

«Мы должны выращивать собственные кадры, и заниматься этим со школьной скамьи. Радуюсь, когда приезжаю в школы в районах, и директора говорят, что половина состава педагогов – выпускники этой же школы. Это самый правильный вариант. У нас есть всё, чтобы заниматься этой работой организованно и целенаправленно», - подчеркнул Сергей Ситников в ходе прямой линии.

Светлана Коржева из Вохмы поблагодарила главу региона за организацию приема специалистами-медиками жителей удаленных северо-восточных территорий Костромской области, где в рамках востребованного проекта «Автобус здоровья» к специалистам-медикам смогли попасть на обследование уже более 1200 человек.

Через социальные сети костромичи поинтересовались у губернатора, где он закупает картофель.

«Моя семья и семья сына, мы не знаем, что такое покупать овощи. И я, и сын сами сажаем картошку, морковь, свеклу. Наша большая семья двух, трёх поколений - делаем всё сами, слава Богу, руки есть», - поделился с земляками глава региона.

В ходе прямой линии губернатора последовало приветственное сообщение костромичам с линии фронта, которое прислали военнослужащие 331 полка.

Напомним, Сергей Ситников совсем недавно побывал в рабочей поездке, где встречался с костромскими десантниками и передал крупную партию дронов, вручал региональные награды бойцам. Всего на данный момент регион централизованно направил бойцам помощи на более, чем 5 млрд рублей.

«Подарили самовар с надписью: «Дорогой наш Батя Сергей Константинович. Спасибо за поддержку десантного братства». Раньше просто говорили батя. Чем дольше ездишь, тем выше цена. Самовар новодельный, но очень теплый. Надпись меня прямо за душу берет. Когда встречаюсь с ребятами, сам новыми силами напитываюсь. Молодцы. Четко выполняют свои задачи», - отметил в разговоре с земляками губернатор.

Были и проблемные вопросы в ходе прямой линии. В частности, жалоба на невозможность записаться к стоматологу. В связи с этим назначена проверка контрольного управления в Костромской областной стоматологической поликлинике.

Еще одной темой прямого эфира стали вопросы о различных формах поддержки семей.

Так, на прямую связь со студией вышли работники предприятия «Цвет», где в рамках «демографического стандарта» реализуется несколько стимулирующих мер - выплаты, гибкий график для мам.

Сергей Ситников в прямом эфире рассказал жителям региона о реализации программы «Костромская семья».

Отметим, это уникальный для России проект, реализуемый совместно с благотворительным фондом «Будущее сейчас». Его реализация стартовала в сентябре. Одним из значимых решений стала льготная ипотека для многодетных семей под 2% годовых, которую уже получили 10 семей.

«Дети на самом деле не от ипотеки, не от кредитов. Они от человеческих чувств. Но когда вот таким образом подходит поддержка, помощь, перед семьями часто уже не стоит вопрос - рожать или не рожать», - обратил внимание Сергей Ситников.

Всего на прямую линию с губернатором Костромской области в той или иной форме было адресовано 1200 обращений. Вопросы костромичей касались ремонта дорог, строительства социальных объектов в муниципалитетах, развития транспортного обслуживания, решения вопросов ЖКХ и так далее.

Как сообщили сотрудники регионального ЦУРа на те вопросы, что в силу ограниченности эфирного времени ответы не были озвучены, будут подготовлены информации по итогам работы профильных департаментов.